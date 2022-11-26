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Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

AA

Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

Bedesten köyü ile Hisarköy arasındaki ormanlık bölgede oluşturulan kamp alanında ilk olarak yerel sanatçılar sahne aldı, kamp ateşi yakıldı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve MHP İl Başkanı Murat Abalı da bir süre sahnede oynadı.

Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birinin Yahşihan'da sergilendiğini söyledi.

Türkyılmaz da bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri arabalı sinema etkinliğinde herhangi bir canlıya veya ağaca zarar vermediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Türkyılmaz, programa katılan bir çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Alana gelen yüzlerce araç, belediye görevlilerinin de yardımıyla nizami şekilde park edildi, vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır dağıtıldı.

Alana sinema perdesinin kurulduğu ve filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle iletildiği etkinlikte vatandaşlar, araçlarından "Bergen" ve "Mavi Boncuk" filmlerini izledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ahmet Gökdemir, emeği geçenlere teşekkür ederek, soğuk havada yürekleri ısıtan bir program olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencisi Ahmet Osman Özel ise etkinlik için Belediye Başkanı Türkyılmaz'a teşekkür ettiğini söyledi.

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