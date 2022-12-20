Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin dikkati kaçak balık avını önledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde jandarma ekiplerince sulama barajında kaçak balık avlayanların yerleştirdiği 400 metre ağ barajdan çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sulakyurt Barajı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde H.A'nın baraja kaçak ağ yerleştirdiğini tespit etti.
Barajdan çıkarılan ağdaki balıklar, jandarma ekiplerince tekrar suya bırakıldı.
Kaçak yerleştirilen ağın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği ve H.A'ya da idari ceza uygulandığı öğrenildi.
Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutanımız ve ekibine çok teşekkür ederim. 8 yıldır ne zahmetlerle baraj sularına bıraktığımız balıkların katliamına müsaade edilmeyecektir. Tüm ilçe halkımızı baraj sahamıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Burada kaçak avlanmaya müsaade edilmeyecek ve en ağır cezalar verilecektir." ifadelerini kullandı.