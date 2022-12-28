Kırıkkale'de gazetecilere "Narko Rehber" eğitimi verildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de basın mensuplarına yönelik narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında merak, arkadaş ısrarı, özenti, kişisel ve ailesel sorunlar ile eğlenmenin geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin devam ettiği ifade edilen eğitim, gazetecilerin sorulanının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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