Kırıkkaleli halk ozanı Hacı Taşan anıldı

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KIRIKKALE (AA) - Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 40. yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde anıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya ile ilçe protokolü, Taşan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yardımcısı Kurnaz, halk ozanı Taşan'ı bir kez daha kabri başında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

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