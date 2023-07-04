KKÜ'yü dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri verildi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Mezunları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Mavi Salon'da düzenlenen programda, KKÜ'yü hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir üniversite yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Son dönemde Türkiye içerisindeki kriterlere bakıldığında sürekli grafiği yükselten bir üniversite olduklarını aktaran Aslan, "Derecelendirme kuruluşları tarafından önemli bir sırada olan üniversitemiz, genç üniversiteler listesinde sıralamaya girdi. Yeşil üniversiteler içerisinde dünyadaki ilk 1000 üniversite içindedir. Yani dünyada da bilinen, bundan sonra da sizlerin katkılarıyla bilinirliğini arttıracak inşallah. Ayrıca üniversitemiz, savunma sanayi odaklı bir üniversitedir." diye konuştu.

Üniversite birincisi Spor Bilimleri Fakültesinden Büşra Emlek de "İçinde bulunduğumuz dönemde bilime verilen değer ile beden eğitimi ve spor alanında her türlü gelişmenin takipçisi, aktif, üretken ve kazandığı donanım sayesinde çağdaş çalışmalar üretebilecek düzeyde, alanında önder bireyler olarak mezun olmak bizler için gurur vericidir." dedi.

Konuşmaların ardından üniversite ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, üniversitesi birincisi Emlek, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, öğrenciler kep attı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol ve öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

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