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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:03
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Makas, Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Tolga Topbaşoğlu ve Bakır, askeri araçla törene katılanları selamladı.

        Üsteğmen Emrah Elgüven, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 101. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Şiir dinletisi, halk oyunu ekibinin gösterisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Niğde

        Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Üsteğmen Şükrü Adlım yaptığı konuşmada, her safhası tek tek düşünülerek kazanılan 30 Ağustos zaferinin, aziz Türk yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğunu anlattı.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların gösterisi, katılımcılardan alkış aldı.

        Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Yozgat

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Özkan ve Başkan Köse, katılımcıların bayramını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan konuşma yaptı.

        Öğrenci ve askerler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

        Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

        - Kayseri

        Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenin ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Taşan ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

        Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

        - Nevşehir

        Nevşehir'deki tören, Valilik Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan, makamında tebrikleri kabul etti.

        Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda devam etti.

        Vali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, halkın bayramını kutladı.

        Öğrencilerin şiir okunduğu programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

        Öğrencilerin okçuluk ve jimnastik performansının ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen köpekler ve kullanıcı personel gösteri sundu.

        JAKEM'de, temel itaat, kondisyon, engel parkuru ve devriye branşlarında eğitim alan köpeklerin görev uygulamaları alkış topladı.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Sivas

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

        Şimşek, Mutlu ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Şimşek, Mutlu ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.

        Törene AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Kırşehir Valiliğinde tebriklerin kabulü gerçekleşti ve valilik önünde tören düzenlendi.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve şiir okunmasının ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu.

        Program, tören geçişiyle sona erdi.

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