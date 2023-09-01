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        Kırıkkale'de su kuyusuna düşen keçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:18
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        Kırıkkale'de su kuyusuna düşen keçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Hacılar beldesinde Hamza Ertan'a ait keçi, komşusunun bahçesine girdiği sırada su kuyusuna düştü.

        Keçiyi kuyudan çıkaramayan Ertan, AFAD ve Bahşılı Belediyesinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için hazırlık yaptı.

        İple kuyuya sarkan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından halata bağlayıp çıkardıkları keçiyi sahibine teslim etti.

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