Kırıkkale'de düğünde karnına kurşun isabet eden gelinin babası yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünde karnına maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünde karnına maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kurşunkaya köyünde düzenlenen bir düğünde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Ömer İ'nin (47) karın bölgesine kurşun isabet etti.
Yaralanan Ömer İ, yakınları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine köye gelen jandarma, olay yerinde incelemede bulundu.
Şüpheli A.C, Bahşılı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, olayın ardından geldiği hastanede gözyaşlarını tutamayan gelini yakınları sakinleştirdi.