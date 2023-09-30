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        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:01
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        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çullu Mahallesi'nde M.A'ya ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ve evin kundaklandığı ihbarı üzerine şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

        Araştırmaların ardından hırsızlık ve kundaklama olayını M.A'nın komşusu H.B.A'nın (34) yaptığını belirleyen ekipler, zanlının çaldığı malzemeleri de Ç.D. ve E.A. ile satmak için götürdüklerini tespit etti.

        Çalınan malzemeleri tespit edilen adreste ele geçiren jandarma ekipleri, H.B.A. ile Ç.D. ve E.A'yı gözaltına aldı.

        Ç.D. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.A. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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