Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda esrar, kokain, uyuşturucu hap, Hint keneviri, dolu makaron ve sahte içki ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda esrar, kokain, uyuşturucu hap, Hint keneviri, dolu makaron ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-30 Eylül'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 710 litre sahte içki, 29 bin 980 dolu makaron, 6 kilo 883 gram esrar, 2 bin 422 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 161 gram metamfetamin ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 88 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.