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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:54
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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Doğuş A. idaresindeki 34 VZ 9707 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 41. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hasan A. ve Sultan A, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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