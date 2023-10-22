Kırıkkale'de Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında 15. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Balışeyh Kaymakam Vekili Ramazan Çelebi, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, açtıkları Türk bayrağıyla Balışeyh ilçesi Gökkuyu Yaylası toplanma alanından yürüyerek, Dinek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Durmuş, burada zirve defterini imzaladı. Daha sonra zirvede Türk bayrağı açılarak, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşün bizim için büyük önemi bulunmaktadır. Bu coğrafya, dünyayı yönetmesi gereken bir coğrafya. Gençlerimiz, kendilerini en güzeline, en yükseğine ve en iyisine hedeflemeli. Sizler dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'nin neferleri olacaksınız. Hepinizin çok çalışması lazım. Dünyanın dört bir köşesinde zulme uğrayan insanlar, sizlerden bir nefes bekliyor. Bunun için Türk milletinin çok güçlü olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından zirvede hatıra fotoğrafının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.