Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yılın 9 ayında bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürdü Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1747 trafo ve 8 bin 313 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Kırıkkale merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 1020 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 21 pano ile 16 trafo ve 25 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Kırıkkale'de hizmet verdiği 181 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 72 kilometrelik yeni kablo döşeyen EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 353 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 54 elektrik panosu ve 20 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla Başkent EDAŞ, 2023 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.