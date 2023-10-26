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        Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu

        Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:47
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        Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle buluştu
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        Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, 4,5 yılda yaptığı işleri değerlendiren Türkyılmaz, 175 proje hakkında bilgi verdi.

        Basın mensuplarının ve vatandaşların düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

        "İnşallah daha güzel ve yaşanılabilir bir Yahşihan için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Görevde olduğumuz 4,5 yılda özellikle altyapı olmak üzere dev yatırımlar yaptık. İmam Buhari Taziye Evi, itfaiye binası, hayvan barınağı, su depoları, kedi köyü, evcil hayvan mezarlığı gibi saymakla bitmeyen 175 proje yapmışız."

        Türkyılmaz, programın ardından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gazetecilere Türk bayrağı hediye etti.

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