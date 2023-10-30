Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan vahşice katliamların, tarihin en karanlık dönemlerinde bile eşine rastlanılmadığı belirtildi.

Canice saldırıların ardından dünyanın kalbinin bir kez daha Kudüs'te, Kubbetu's Sahra'da, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de ve Filistin'de attığı aktarılan açıklamada, "Bir toplum su, gıda, elektrik, sağlık ve eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum bırakılmakta, savunmasız siviller evlerinde acımasızca bombalanmakta, okullar ve hastaneler vurularak bir millet yok edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bu zulüm ilk de değil. Sicili hiç de temiz olmayan İsrail'in bir rutini halini almıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, onlarca yıldır sistematik şekilde işgale ve zulme maruz kalan Filistin halkının, insanlık tarihinin görüp göreceği en büyük mezalimlerinden birini daha yaşadığı vurgulandı.

İsrail'in aynı toprağı paylaştığı insanları, dinleri, kültürleri, dilleri farklı diye vahşice öldürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, son saldırılarıyla bir devletten çok hukuk tanımaz bir terör örgütü haline gelmiştir. Hastanelere sığınarak tedavi gören masum çocukları, kadınları bile isteye katletmek hangi din, vicdan ve hukuka sığmaktadır? Oda olarak bu zulme sessiz kalmanın, zulmü işleyenler kadar suçlu olmak anlamına geldiğini biliyoruz. O nedenle tarafımızı tüm açıklığıyla ortaya koyuyor ve İsrail'i kınayarak zulmünü lanetliyoruz."