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        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde servis sıkıntısı yaşayan öğrenciler için belediye tarafından ücretsiz okul servisi uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:19
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        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde servis sıkıntısı yaşayan öğrenciler için belediye tarafından ücretsiz okul servisi uygulaması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yahşihan Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini eklediği belirtildi.

        Başlatılan uygulama ile ilçede servis sıkıntısı yaşayan öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlandığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin sabah okula, ders bitiminde de evlerine bırakıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gelen talepler doğrultusunda öğrencilerimizin servis sıkıntısı çektiği konusuyla karşılaştık. Bunun üzerine belediyemizin servis aracını öğrencilerimize tahsis ederek, mağduriyetlerini gidermiş olduk. Sabah belirlenmiş bölgeden alınan öğrencilerimiz, ders sonunda da tekrar evlerine bırakılmaktadır. Elimizden geldiğince onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim için eğitim her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

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