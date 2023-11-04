Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Millet Bulvarı dolmuş durakları yanında bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.
Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza verildi.
KGYS kamerası, sürücünün yolda aracıyla drift yapmasını kaydetti.
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