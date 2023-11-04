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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

        Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:02
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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
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        Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Millet Bulvarı dolmuş durakları yanında bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza verildi.

        KGYS kamerası, sürücünün yolda aracıyla drift yapmasını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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