Kırıkkale'de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 138 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 23 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 775 kişi ve 104 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca, 179 fişek, 47 uyuşturucu hap, 26 elektronik sigara ve muşta ele geçirildi.