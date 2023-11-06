Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 138 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 23 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Ayrıca, 2 bin 775 kişi ve 104 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca, 179 fişek, 47 uyuşturucu hap, 26 elektronik sigara ve muşta ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot
        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot
        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...
        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi