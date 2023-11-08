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        Bahşılı'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Bahşılı ilçesinde, Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:09
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        Bahşılı'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Bahşılı ilçesinde, Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Rafadan Tayfa Trafik Eğitim Aracı'nda "Trafik Tayfa" çizgi dizisini izledi.

        Ardından oluşturulan parkurda minik öğrencilere, trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

        Eğitime katılan 60 öğrenciye, katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.

        İlçedeki diğer okullarda da trafik eğitimlerinin verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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