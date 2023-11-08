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        Kırıkkale'de bir haftada 109 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 109 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:56
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        Kırıkkale'de bir haftada 109 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 109 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1-7 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 12 bin 333 aracın denetlendiği bildirildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 109 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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