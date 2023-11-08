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        Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu

        Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:42
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        Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma kapsamında 4 adreste arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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