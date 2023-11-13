Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 6-11 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 118 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 26 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Ayrıca, 3 bin 3 kişi ve 99 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, 73 fişek ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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