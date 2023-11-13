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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:55
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 6-11 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 118 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 26 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, 3 bin 3 kişi ve 99 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, 73 fişek ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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