Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 26 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 6-11 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 118 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 26 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 3 bin 3 kişi ve 99 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, 73 fişek ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.