Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi 251. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üst katında R.A'nın kaldığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri, megafonla uyararak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı.

Elektrikli şofbenden çıktığı değerlendirilen yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, dairede hasar oluştu.

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