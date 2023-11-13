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        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:06
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        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi 251. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üst katında R.A'nın kaldığı dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen emniyet ekipleri, megafonla uyararak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı.

        Elektrikli şofbenden çıktığı değerlendirilen yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında, dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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