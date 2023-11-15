Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 56 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 56 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda L.Y. ve C.M'nin evinde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 56 gram uyuşturucu madde, 13 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.