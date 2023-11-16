Kırıkkale Belediyesi okullarda dezenfekte çalışması yaptı

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumak için temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ara tatille kentteki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, sınıf, okul koridoru, yemekhane, konferans salonu, tuvaletler ve diğer kullanım alanlarının dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için düzenli olarak okullarda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarına ara tatilde de devam ediyoruz. Kırıkkale Belediyesi olarak eğitime desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.