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        Kırıkkale Belediyesi okullarda dezenfekte çalışması yaptı

        Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:37
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        Kırıkkale Belediyesi okullarda dezenfekte çalışması yaptı
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        Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumak için temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Ara tatille kentteki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, sınıf, okul koridoru, yemekhane, konferans salonu, tuvaletler ve diğer kullanım alanlarının dezenfekte edildiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için düzenli olarak okullarda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarına ara tatilde de devam ediyoruz. Kırıkkale Belediyesi olarak eğitime desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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