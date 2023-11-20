Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 13-19 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yakalanan 105 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 870 kişi ve 75 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.