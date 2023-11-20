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        Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:33
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        Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 13-19 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yakalanan 105 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 21 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Ayrıca, 2 bin 870 kişi ve 75 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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