Kırıkkale'de 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 13-19 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yakalanan 105 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Ayrıca, 2 bin 870 kişi ve 75 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.
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