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        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:38
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        Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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