Kırıkkale'de uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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