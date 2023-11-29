Kırıkkale'de dolandırıcılık iddiası
Kırıkkale'de güven sağladığı kişilerden aldığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiraya verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de güven sağladığı kişilerden aldığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiraya verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, K.A'nın güven sağladığı kişilerden topladığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiralayarak maddi menfaat sağladığı ve bu hesapların çeşitli dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını tespit etti.
Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen iki ayrı adreste arama yapan ekipler, K.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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