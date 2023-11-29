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        Kırıkkale'de denetimlerde 72 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:32
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        Kırıkkale'de denetimlerde 72 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22-28 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 383 aracın denetlendiği belirtildi.

        Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 72 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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