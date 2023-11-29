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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:21
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.Ş. yönetimindeki 71 AAP 798 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi 787. Sokak'ta A.C.A'nın kullandığı 71 AAE 371 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.Ş. ile araçtaki M.E.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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