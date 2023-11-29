Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.Ş. yönetimindeki 71 AAP 798 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi 787. Sokak'ta A.C.A'nın kullandığı 71 AAE 371 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.Ş. ile araçtaki M.E.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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