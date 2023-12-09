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        Kırıkkale'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:25
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        Kırıkkale'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

        O.B.Y. (21) idaresindeki 71 ACS 106 plakalı mazot yüklü tanker, Karakeçili-Kulu kara yolunun Karakeçili ilçesi kesiminde refüje girdi. Bu sırada tırın kupasından ayrılan tanker kısmı, aynı yönde seyreden B.A'nın (46) kullandığı 42 KV 407 plakalı buğday yüklü tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücülerden O.B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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