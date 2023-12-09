Kırıkkale'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

O.B.Y. (21) idaresindeki 71 ACS 106 plakalı mazot yüklü tanker, Karakeçili-Kulu kara yolunun Karakeçili ilçesi kesiminde refüje girdi. Bu sırada tırın kupasından ayrılan tanker kısmı, aynı yönde seyreden B.A'nın (46) kullandığı 42 KV 407 plakalı buğday yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden O.B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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