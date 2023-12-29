Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri Ç.D. ve Ş.D'yi durdurdu.

GBT sorgusunda, Ç.D'nin, Kırıkkale ilamat ve infaz bürosunca arandığı, ”uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ç.D. ve Ş.D'nin üzerinde 6 sentetik hap, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram kubar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.D. cezaevine teslim edildi, Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.