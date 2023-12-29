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        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:36
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        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlüyü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri Ç.D. ve Ş.D'yi durdurdu.

        GBT sorgusunda, Ç.D'nin, Kırıkkale ilamat ve infaz bürosunca arandığı, ”uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Ç.D. ve Ş.D'nin üzerinde 6 sentetik hap, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram kubar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.D. cezaevine teslim edildi, Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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