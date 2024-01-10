Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Saygılı, gazeteciliğe emek ve gönül veren basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Saygılı, zor şartlar altında görev yaptıklarını belirtti.

Saygılı, daha sonra basın mensuplarına Bilim Merkezi'ni gezdirdi.

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