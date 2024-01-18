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        Bahşılı'da öğrencilere "merhamet ve yardımseverlik" anlatıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine "merhamet ve yardımseverlik" konuları hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:41
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        Bahşılı'da öğrencilere "merhamet ve yardımseverlik" anlatıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine "merhamet ve yardımseverlik" konuları hakkında bilgi verildi.

        Atatürk İlkokulu'nda "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, İlçe Müftülüğü vaizi Hasan Karataş tarafından öğrencilere merhamet ve yardımseverlik anlatıldı.

        Okul müdürü Sebahat Gültekin, Karataş'a teşekkür ederek, proje kapsamında öğrencilerin bilgilendirildiğini ve benzer sosyal etkinliklerin süreceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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