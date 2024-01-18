Kırıkkale'de siber suçla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 112 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmeyle ilgili 8 olaya ilişkin işlem başlattı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 370 vatandaş bilgilendirildi.
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