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        Kırıkkale'de siber suçla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:24
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        Kırıkkale'de siber suçla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 112 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmeyle ilgili 8 olaya ilişkin işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 370 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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