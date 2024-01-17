Kırıkkale'de iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince iki evde ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince iki evde ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, H.K. ve O.K'nin ikametlerinde yaptıkları aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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