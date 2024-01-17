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        Kırıkkale'de iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince iki evde ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:49
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        Kırıkkale'de iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince iki evde ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, H.K. ve O.K'nin ikametlerinde yaptıkları aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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