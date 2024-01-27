Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 275 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, 275 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.