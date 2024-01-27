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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 275 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:37
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 275 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, 275 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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