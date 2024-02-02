Kırıkkale'de Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ofisi açıldı Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırıkkale irtibat ofisi açıldı.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırıkkale irtibat ofisi açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ankara İl Koordinatörlüğü bünyesinde İl Tarım Orman Müdürlüğü binası 1. katta hizmet vermeye başlayan ofisin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas’ın destekleriyle kuruluş sürecini tamamlayan ofiste, Kırıkkale'nin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklerinden daha fazla yararlanmasına katkı sağlamak için 33 kişinin katılımıyla TKDK proje hazırlama süreçleri ve prosedürleri eğitimi düzenlendi.