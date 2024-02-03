Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu
Kırıkkale'de otobüsteki yolcuya ait kaynak makinasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale'de otobüsteki yolcuya ait kaynak makinasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtaki yolculardan Ü.T'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otobüsün raf bagajında yolcuya ait kaynak makinasına gizlenmiş 19 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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