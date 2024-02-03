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        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu

        Kırıkkale'de otobüsteki yolcuya ait kaynak makinasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:46
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        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu
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        Kırıkkale'de otobüsteki yolcuya ait kaynak makinasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçtaki yolculardan Ü.T'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otobüsün raf bagajında yolcuya ait kaynak makinasına gizlenmiş 19 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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