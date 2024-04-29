Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı, 5'inin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 600 kişi ve 117 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri 22-28 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 183 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yaptı.

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