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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:18
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri 22-28 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 183 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı, 5'inin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 600 kişi ve 117 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 3 hırsızlık olayı aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 43 fişek, 7,2 gram sentetik uyuşturucu ve 51 sentetik hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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