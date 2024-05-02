Kırıkkale'de nisanda 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 93 hükümlü ve zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 93 hükümlü ve zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 93 kişi yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 hükümlü cezaevine teslim edildi, 40 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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