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        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:14
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        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Makas, toplantının hayırlı olmasını diledi.

        Talep edilen işlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Makas, "Yeni seçilmiş belediye başkanlarına ve İl Gelen Meclis üyelerimize de tekrar hayırlı olsun diyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

        Toplantıda yapılan sunumda, il genelinde toplam 199 projenin bulunduğu, proje bedelleri toplamının 19 milyar 935 milyon 899 bin 842 lira olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarının ise 3 milyar 337 milyon 326 bin 635 lira olduğu belirtildi.

        Projelerin 2024 program yılı gelen ödenekleri toplamının 2 milyar 418 milyon 13 bin 766 lira olup, 2024 yılı harcama tutarının ise 402 milyon 466 bin 644 lira olduğu ifade edildi.

        2024'te gelen ödeneğe göre harcama oranının yüzde 16,64, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 18,76 ve fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 18,80 seviyesinde olduğu, 199 projeden 109'unun devam ettiği, 20'sinin ihale aşamasında olduğu, 6'sının bittiği ve 64 projeye henüz başlanmadığı kaydedildi.

        Toplantı, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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