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        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, gazetecilerle bir araya geldi

        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:02
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        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, gazetecilerle bir araya geldi
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        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Sungur, bir restoranda düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından bilgilendirme toplantısı yapmak istediğini söyledi.

        Şu anda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 107 milyon lira olduğunu belirten Sungur, "Belediye araçlarımızın tamamının üzerinde haciz, 11'inde yakalama kararı var. Arsalarımızın tamamının üzerinde de haciz var. Yahşihan sınırları içerisindeki bütün okulların üzerinde haciz var. Bugün gerçekleri sizin karşınızda ve kamuoyunun önünde açıklamak boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Sungur, Yahşihan'ın ne duruma geldiğini herkesin takdirine sunduğunu ifade ederek, alacaklılardan zaman istediklerini dile getirdi.

        Yahşihan Belediyesi olarak eski güzel günlere dönmek istediklerini aktaran Sungur, ilçeye yatırım yapmak isteyen herkesi davet ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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