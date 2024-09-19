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        Keskin Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediyenin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:45
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        Keskin Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediyenin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede meydana gelen zimmet suçuyla ilgili Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli M.G, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

        Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye personeli A.Ş'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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