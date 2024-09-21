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        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

        Kırıkkale'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:49 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:49
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        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Kırıkkale'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Köyde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel meydana geldi, Ahılı Deresi taştı.

        Sel nedeniyle bazı bahçeleri su bastı, dere üzerinde bulunan bazı köprü ve bahçe duvarları yıkıldı.

        Yağış sırasında bahçedeki evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu da Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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