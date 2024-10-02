Kırıkkale'de 8 gün önce kaybolan kadınla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, 4'ünün savcılıkça, 2'sinin de hakimlikçe serbest bırakıldığı kaydedildi.

İhbar üzerine kadını bulmak için jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerinin, bölgede ve Kızılırmak'ta arama başlattığı aktarılan açıklamada, elde edilen bilgi ve deliller neticesinde olayın cinayet olabileceği düşüncesiyle çalışmaların genişletildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Karaağıl köyünden S.G.Y'nin kaybolduğu ve hayatından endişe edildiği ihbarı geldiği hatırlatıldı.

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