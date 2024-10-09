Kırıkkale'de kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla araçta yapılan aramada, 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu Fadılobası köyü mevkisinde kargo şirketine ait aracı durdurdu.

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