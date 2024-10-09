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        Kırıkkale'de kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde jandarma ekiplerince kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:18
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        Kırıkkale'de kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde jandarma ekiplerince kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu Fadılobası köyü mevkisinde kargo şirketine ait aracı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla araçta yapılan aramada, 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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