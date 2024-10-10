Kırıkkale'de bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:31 facebook

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