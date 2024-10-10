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        Kırıkkale'de bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:31
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        Kırıkkale'de bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen 47 yaşındaki S.G.Y'yi arama çalışmaları da köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

        S.G.Y'nin köyde 16 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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