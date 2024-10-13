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        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cesedine Kızılırmak'ta ulaşıldı

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadının cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:46
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        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cesedine Kızılırmak'ta ulaşıldı
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadının cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, S.G.Y'nin cesedine Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaştı.

        S.G.Y'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine 10 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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