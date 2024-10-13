Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cesedine Kızılırmak'ta ulaşıldı

S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine 10 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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