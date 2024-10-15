Kırıkkale'de kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan kadının, öldürülüp ırmağa atıldığı belirlendi

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerine 12 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. ve D.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaşmıştı.

Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle arama çalışması başlatılan ve önceki gün Kızılırmak'ta cesedine ulaşılan S.G.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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